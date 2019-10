Der Stiftungsrat der Gedenkstätte Buchenwald hat seine Wertschätzung gegenüber dem Leiter Volkhard Knigge bekräftigt. Nach einer Sitzung am Montag hieß es, das Gremium teile auch nicht Vorwürfe über den Führungsstil. In einer Pressemitteilung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora heißt es, der Stiftungsrat habe sich am Montag mit einem Artikel des Spiegel beschäftigt, der über Mitarbeiterkritik am Führungsstil Knigges berichtet hatte. Der Stiftungsrat erklärte dazu, man bedauere die öffentlich gewordenen Vorwürfe und teile sie auch nicht.

Ein Bericht des Spiegels hat eine Diskussion über den Führungsstil des Stiftungsdirektors Volkhard Knigge ausgelöst. Bildrechte: MDR/Holger John