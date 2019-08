Filmfestival Die beliebtesten Stummfilme des Jahres 1919

Gezeigt werden beim Stummfilmfestival quasi die Kino-Charts des Jahres 1919. Zwei Kinos gab es damals in Weimar. "Scherffs Lichtspielhaus“ und die "Reform-Lichtspiele“. Und um herauszufinden, welche Filme damals dort liefen, haben die Veranstalter des Festivals im Stadtarchiv alte Zeitungen gewälzt. Entstanden ist eine Liste, die mehr als 360 Filme umfasst.

Das Spektrum der Filmemacher reichte damals von Lustspielen über Kinder- bis hin zu Horrorfilmen. Sogar Serien waren im Kino zu sehen. Schließlich gab es damals kein Fernsehen. Und so wurde eben auch Alltagsware zum Abschalten gezeigt. Als regelrechte "Filmspektakel" bezeichnet Stummfilmmusiker Richard Siedhoff manche der Streifen.

Der Film "Veritas Vincit. Die Wahrheit siegt!" gilt beispielsweise als erster Monumentalfilm der deutschen Geschichte. Es geht in eindrucksvollen Kulissen um das Thema Seelenwanderung. Für 750.000 Mark wurde der Film damals von Joe May in Berlin Weißensee gedreht. Und er ist zum Glück erhalten geblieben. Das ist nämlich eher die Ausnahme, über 90 Prozent dieser alten Filme existieren nicht mehr.