"Tatort" Weimar Der feine Geist - Ist Lessing jetzt so tot wie Goethe?

Tatort Weimar "Der feine Geist": Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) in der Parkhöhle. Bildrechte: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

Und der Anfang ist auch schon gemacht. Seit dem Ausstieg aus dem Kanaldeckel an der Parkhöhle fand Lessing schließlich den größten Teils des Geist-Films nur noch in der Fantasie der geschockten Kira statt, sichtbar für sie als Liebende und für uns als Zuschauende. Das soll es filmisch schon gegeben haben.

Die Fortführung seiner Figur als Geist war ein kreativer Vorschlag von Christian Ulmen. Diesen haben wir gerne aufgenommen, da wir darin eine spannende Entwicklung sehen. Im kommenden Jahr wird kein Tatort Weimar produziert, da wegen coronabedingter Drehverschiebungen in 2021 kein gemeinsamer Drehtermin für das Ensemble ermöglicht werden kann. Wir warten jetzt die Wirkung des Films ab und entscheiden dann, wie wir das Format weiterentwickeln.

Das bedeutet: Dem surrealen Geist kam einfach die sehr reale Corona-Pandemie in die Quere. Und das hat natürlich für weitere Spekulationen gesorgt, die man derzeit auch nur mit einem "das ist nur Spekulation" vom Tisch wischen kann. Wohl wissend, dass sie der nächste Spekulant wieder hoch holt.

Aber die Branche steht derzeit einfach Kopf. 2021 - so wie auch schon der Herbst 2020 - ist wie ein Zug, der schon bei der Einfahrt in den Bahnhof voll ist, in den aber trotzdem noch alle einsteigen wollen. Heißt: Eigentlich waren die Drehkalender schon voll und nun müssen zusätzlich noch alle Produktionen reingequetscht werden, die 2020 nicht abgesagt, sondern nur verschoben wurden.