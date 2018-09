Sexueller Missbrauch: Turntrainer muss für drei Jahre und acht Monate hinter Gitter

Das Landgericht Erfurt hat einen Jugendtrainer zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es Montagmorgen als erwiesen an, dass der 31-Jährige in 82 Fällen Kinder und Jugendliche in einem Weimarer Sportverein bedrängt und sexuell missbraucht hat. Die Taten sollen sich laut Anklage über einen Zeitraum von acht Jahren hingezogen haben. Wie ein Gerichtssprecher sagte, waren die 15 Mädchen zwischen 13 und 16 Jahre alt. Mit zwei Mädchen unter 16 Jahren soll der Übungsleiter außerdem einen Porno-Film angesehen haben. Erst Anfang 2016 habe ein Opfer bei der Polizei Anzeige erstattet. In der Urteilsbegründung äußerte die Vorsitzende Richterin Unverständnis, dass sowohl Turnverein als auch Eltern trotz mancher Anzeichen keinen Verdacht geschöpft hätten. "Man hat so oft die Augen nicht verschlossen, sondern zugekniffen." Vertreter der als Nebenklägerinnen auftretenden Opfer zeigten sich unzufrieden mit dem Strafmaß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Landgericht Erfurt. Bildrechte: dpa