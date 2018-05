Umbau des Weimarer Stadtschlosses steht bevor

Stiftungspräsident Hellmut Seemann informierte am Dienstag darüber, wie das Stadtschloss 2023 aussehen soll. Von den knapp 19.000 Quadratmetern wird ein gutes Viertel umgebaut. Geplant seien ein Besucherportal im Erdgeschoss und Ausstellungsflächen im ersten Obergeschoss. Zudem bekommen die Grafischen Sammlungen ein Tiefdepot und Präsentationsräume.

Unter dem Motto "Das Neue Schloss" soll der Gebäudekomplex weitgehend für Besucher zugänglich gemacht werden. So wird es ab 2023 Schau- und Themenräume geben, in denen die umfangreichen Bestände gezeigt werden. Präsentiert werden künftig Exponate von der Reformation bis zum 20. Jahrhundert. Erstmals gezeigt wird dann auch die große Sammlung von Münzen und Medaillen. Die denkmalgerechte Sanierung wird auch archäologische Bereiche freilegen, in denen die Baugeschichte des Gebäudes sichtbar wird.