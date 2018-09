Zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr hatten in Thüringen erstmals 16- und 17-Jährige mitwählen können.

Zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr hatten in Thüringen erstmals 16- und 17-Jährige mitwählen können.

16- und 17-Jährige können auch künftig in Thüringen ihre Stimmen bei Kommunalwahlen abgeben. Das Thüringer Verfassungsgericht hat am Dienstag eine Verfassungsklage der AfD gegen das herabgesenkte Wahlalter bei Kommunalwahlen abgelehnt. Die AfD hatte die Klage damit begründet, die neue Regel verstoße gegen die Verfassung.

Der Landtag hatte 2015 mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition die Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen auf 16 statt 18 Jahre beschlossen. Staatskanzleiminister Benjamin Hoff äußerte sich erfreut. Es sei ein guter Tag für mehr Beteiligung an der parlamentarischen Demokratie, schrieb er auf Twitter. An gleicher Stelle äußerte sich Umweltministerin Anja Siegesmund (B90/Grüne). Sie sprach von einer guten Nachricht für die Jugendlichen in Thüringen. Sie sollten sich einmischen und wählen gehen, die AfD traue ihnen das aber nicht zu.