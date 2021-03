Die Stadt Weimar beschloss daher ein zusätzliches Schild, um die gefährliche Situation zu befrieden. Das Verkehrsschild "Überholverbot von Radfahrenden" gibt es überhaupt erst seit April 2020. Dezernentin Claudia Kolb: "Es ist ein Konfliktfeld, ohne Frage. Uns ist auch bewusst, dass wir an den Tunnel in der Ettersburger Straße ranmüssen."

Dabei ist es ohnehin schon verboten, in dem Tunnel Radfahrer zu überholen. Denn innerorts müssen zu Radfahrern mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. Und bei einer Fahrbahnbreite von weniger als sechs Metern ist ein Überholvorgang im Tunnel nicht gefahrlos möglich. Darüber hinaus besagt das auch die an dieser Stelle durchgezogene Mittellinie.

Aber für manchen ist so ein nagelneues Verkehrszeichen vielleicht eine gute Gedankenstütze. Und so wurde Anfang Februar das Schild aufgestellt. Allerdings nicht vor dem Tunnel, wie geplant, sondern dahinter. Wie das passieren konnte, weiß die zuständige Dezernentin auch nicht genau: "Das war ein bisschen wie bei der stillen Post. Die Anordnung geht von der Stadtspitze über die Straßenverkehrsbehörde zum Kommunalservice. Dort dann vom Betriebshofleiter zur Abteilung Verkehrszeichen und Verkehrstechnik und so muss sich irgendwo ein Missverständnis eingeschlichen haben."

Bahn-Unterführung Ettersburger Straße mit Blick nach Norden: Das Schild steht in Weimar mittlerweile an der richtigen Stelle. Bildrechte: MDR/ Grit Hasselmann

Zumindest konnten sich die Autofahrer schonmal an den Anblick gewöhnen und nachschlagen, was das Schild eigentlich bedeutet. Denn über Änderungen in der StVO muss niemand informiert werden, dafür sind die Verkehrsteilnehmer selbst zuständig. Der Kommunalservice hatte jedenfalls wegen des Schneechaos in der Stadt alle Hände voll zu tun und keine Zeit für einen Schilder-Umzug. Aber bekanntlich wird am Ende immer alles gut und jetzt steht das Schild an seinem vorbestimmten Platz.