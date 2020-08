Das Goethe-Institut hat am Freitag Künstler und Schriftsteller aus Bolivien, Großbritannien und Südafrika mit der diesjährigen Goethe-Medaille ausgezeichnet. Die Ehrung geht an die bolivianische Museumsdirektorin Elvira Espejo Ayca, den britischen Schriftsteller Ian McEwan, die südafrikanische Schriftstellerin Zukiswa Wanner und den britischen Schriftsteller Ian McEwan.

"So unterschiedlich diese in Bezug auf Kunst, Geografie und persönliche Erfahrungen sind, so ähnlich sind sie sich in ihrem Verständnis und ihrer Fähigkeit, Vorurteile und Stereotypen abzubauen", sagte der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann. Die drei Ausgezeichneten nutzten offene Debatten, um der Spaltung von Gesellschaften entgegenzuwirken und die Stimmenvielfalt der Kulturen zu verteidigen gegen Uniformität und Zensur.