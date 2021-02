Der Bildungsausschuss des Thüringer Landtags will sich weiterhin mit den Vorwürfen gegen die Waldorfschule in Weimar befassen. Das kündigte der Ausschuss nach vertraulichen Beratungen zu dem Thema am Freitag an. Man fordere vom Träger eine lückenlose Aufklärung der Gewaltvorwürfe, hieß es.

Jetzt ist die Weimarer Waldorfschule auch zum Thema im Bildungsausschuss geworden. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert