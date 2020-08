Die Stadt Weimar ruft die Bürger zum sorgsamen Umgang mit Grund- und Oberflächenwasser auf. Wegen der anhaltenden Trockenheit sei der Grundwasserspiegel in der Stadt gesunken. Immer mehr Brunnen und Quellen spendeten weniger Wasser oder trockneten aus.

So spendet nach Stadtangaben die Herzquelle seit letztem Jahr kein Wasser mehr. Auch Ilm, Asbach, Kirsch- und Lottenbach hätten oft sehr niedrige Wasserstände. Im Gegensatz zu anderen Städten und Kreisen gibt es in Weimar in diesem Sommer noch kein Wasserentnahmeverbot.