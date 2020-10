Der parteilose Oberbürgermeister Peter Kleine eröffnete die Sporthalle in der Meyerstraße am Freitagnachmittag dennoch symbolisch. Der Neubau neben dem früheren Gefängnis in Weimar kostete 5,4 Millionen Euro - kalkuliert waren zunächst 4,9 Millionen Euro. An dem Standort an der Meyerstraße befand sich vorher ebenfalls eine Sporthalle aus dem Jahr 1980, die stark sanierungsbedürftig und obendrein zu klein war.