Die Weimarer Weihnacht hätte eigentlich am 1. Dezember beginnen sollen. Betroffen von der Absage ist auch der ursprünglich für den 6. Dezember geplante verkaufsoffene Sonntag. "Ich sehe das Land hier in der Pflicht, wenigstens einen einzigen verkaufsoffenen Sonntag in Thüringen einheitlich zu ermöglichen", forderte Kleine. Laut Thüringer Ladenöffnungsgesetz sind verkaufsoffene Sonntage an bestimmte Anlässe wie Volksfeste oder Weihnachtsmärkte gebunden.