Weimar-West 14 Verletzte nach Reizgasangriff

In Weimar sind 14 Menschen durch Reizgas verletzt worden, darunter vier Kinder. Sie sind mit Atemwegsreizungen in Krankenhäuser in Weimar und Bad Berka gebracht worden. Unbekannte hatten das Reizgas am frühen Mittwochabend in zwei Plattenbauten in Weimar-West versprüht. Der ätzend-beißende Geruch löste einen Großeinssatz von Feuerwehren und Rettungsdiensten aus. Im Einsatz waren Dutzende Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter und der Katstrophenschutz. Gegen 18 Uhr war der erste Hilferuf von Anwohnern eingegangen, sie hatten das Gas im Hauseingang bemerkt.

Die Feuerwehr vor Ort Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann