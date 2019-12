Geplant war das so nicht, sagt Peter Krause. Krause ist CDU-Stadtrat, mit Schwerpunkt Kulturpolitik, und er ist seit einigen Jahren Vorstandschef der Weimarer Boxvereins. Als er sich 2004 mit Trainer Thomas Elke zusammentat, wollten die beiden eigentlich "nur" Weimars alte Boxtradition wieder aufleben lassen. Die BSG Motor war aufgelöst und Weimars Boxer "dümpelten so dahin", wie Krause heute sagt. Dann gab es den neuen Verein, mit neuen Strukturen und einer schnell wachsenden Mitgliederzahl.

Anfangs trainierten die Sportler im Keller der Fallersleben-Schule, doch der wurde bald zu klein. Der Verein kaufte das alte Trafohaus in Weimar-West. Die Mitglieder bauten es um und aus. 2012 wurde es sogar erweitert. Auch sportlich ging's steil bergauf: Thüringenmeister, Deutsche Meister und Teilnahmen an der Europameisterschaft. Der Weimarer Boxverein machte sich rasch einen Namen. Und das nicht nur sportlich und im Sparring. Der Verein bekam und bekommt auch viel Lob für seine Sozialarbeit. Die entwickelte sich eher zufällig und fast ungewollt, sagt Krause.

Der Club ist in Weimar-West daheim. In der Kultur- und Klassikerstadt gilt dieser Stadtteil als sozialer Brennpunkt, ein Schmelztiegel, in dem viele Nationalitäten und Kulturen wohnen und miteinander auskommen müssen. Hier bekam der Boxverein eine besondere Bedeutung. Zum allerersten Mal deutschlandweit unterstützte die "Aktion Mensch" eine eigene Stelle eines Sportsozialarbeiters. Es ging darum, die Angebote des Jugendfreizeitsports mit den Angeboten der Jugendsozialarbeit im Verein fest zu verbinden.