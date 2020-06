Weimar Wohnung nach Brand unbewohnbar - Mann im Klinikum

Nach einem Wohnungsbrand am Freitagabend in Weimar hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. So ist die Brandursache nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Gegen 22 Uhr waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Mitte zum Zeppelinplatz gerufen worden. Aus einer Wohnung drangen dichte Rauchwolken.

Feuerwehrleute beim Einsatz auf dem Weimarer Zeppelinplatz am Freitagabend Bildrechte: MDR/Johannes Krey