Nur wegen seiner Instrumente hatte der Geraer Fanfarenzug etwas Sorge. Sonst hat der Regen niemanden gestört: Mehr als 1.000 Menschen sind am Samstag mit etwas Verspätung vom Bahnhof durch die Stadt gezogen. Und laut CSD-Sprecherin Theresa Ertel ist das wichtig, weil die Community überall in Thüringen die gleichen Probleme hat: "Es gibt immer noch Diskriminierungen und Anfeindungen. So schön es ist, wenn der Landtag in Regenbogenfarben erstrahlt, das reicht einfach nicht. Wir brauchen von der Politik immer Unterstützung, nicht nur an einem Tag."