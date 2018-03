Frösteln am Montagmorgen: In Weimar sind seit Sonntag hunderte Haushalte ohne Heizung und warmes Wasser aus der Leitung. Betroffen ist das Viertel am Dichterweg, in dem auch eine Kindertagesstätte liegt. Als Grund gaben die Stadtwerke Weimar eine kaputte Wärmeleitung an, die mit hohem Aufwand repariert werden müsse. Gegen Montagmittag soll es in den 300 betroffenen Haushalten wieder warm werden und heißes Wasser aus der Leitung geben.