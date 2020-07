Den Schritt hatte die Stadt am Dienstag angekündigt. Sie reagiert damit auf einen deutlichen Anstieg der nachgewiesenen Infektionen seit einer Woche. Aktuell seien 19 aktive Fälle bekannt, hieß es am Dienstagabend. In Quarantäne befanden sich am Dienstag 211 Menschen, dabei standen weitere Testergebnisse noch aus. Die Stadtverwaltung führt den Anstieg vor allem auf zwei Familien zurück, die durch Besuche in und durch Besucher aus anderen Bundesländern infiziert worden waren. Zahlreiche Kontaktpersonen seien in diesem Zusammenhang ermittelt worden.