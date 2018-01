In einigen Regionen in Thüringen verdienen Frauen im Durchschnitt mehr als Männer. Das liege vor allem an der Wirtschaftsstruktur, sagte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit MDR THÜRINGEN. Demnach sind städtische Regionen von Dienstleistungen, wie Krankenhäusern und öffentlicher Verwaltung geprägt, wo höhere Tariflöhne gezahlt werden. Daher verdienen Frauen in Städten statistisch gesehen mehr.

Bauhaus-Universität in Weimar Bildrechte: IMAGO Die höchsten Löhne werden laut Bundesarbeitsagentur in den größeren Städten und Ballungsräumen gezahlt. Dort konzentrieren sich häufig Universitäten, aber auch Unternehmen aus High-Tech-Branchen und Produktionsbetrieben, die entsprechend höhere Gehälter zahlen. So auch in Weimar, Erfurt, Gera und Suhl. Allein in Weimar verdienen Frauen durchschnittlich rund 136 Euro brutto mehr als die Männer. Ein Grund dafür ist der Agentur zufolge, dass gerade im öffentlichen Dienst anteilig mehr Frauen in Leitungspositionen beschäftigt sind und dementsprechend auch mehr verdienen. Arbeitgeber wie das Landesverwaltungsamt, die Bauhaus-Uni und die Klassik Stiftung und zahlreiche Gerichte bieten entsprechende Jobs für Frauen.

Auch im Kyffhäuserkreis liegt der mittlere Durchschnittsverdienst über dem der Männer. Viele Frauen arbeiten dort demnach im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung, in Schulen, im Krankenhaus oder Kindergärten und Krippen, wo nach Tarif bezahlt wird. Viele Männer sind laut Agentur hingegen in Bereichen beschäftigt, in denen niedrigere Entgelte bezahlt werden, darunter in der Landwirtschaft, Logistik und im Dienstleistungsbereich.

In den anderen Regionen allerdings - wie im Wartburgkreis, Eisenach, Gotha und dem Saale-Orla-Kreis - verdienen Männer 300 bis 400 Euro mehr als Frauen. Insgesamt liegen die Thüringer unabhängig vom Geschlecht deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. In Thüringen sind es rund 2.370 Euro brutto - im Bundesdurchschnitt 3.100 Euro bei einer Vollzeitstelle.