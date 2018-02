Im Coca-Cola-Werk in Weimar werden am Freitag letztmals Flaschen gefüllt. Der Getränkehersteller setzt seine Ankündigung vom Oktober vergangenen Jahres um und stellt die Produktion in seinem Thüringer Standort ein. Lediglich der Bereich Logistik wird mit 28 Mitarbeitern weitergeführt.

Mitarbeiter von Coca Cola demonstrieren im November 2017 für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Von der Stilllegung der Produktion in Weimar sind 178 Mitarbeiter betroffen. Mit den meisten davon seien einvernehmliche Lösungen zur Beendigung ihrer Arbeitsverträge gefunden worden, hatte das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Acht Betroffene wechseln demnach an andere Standorte wie Halle in Sachsen-Anhalt. Drei Auszubildende können ihre Ausbildung bei Coca Cola beenden.



Für den in Thüringen verbleibenden Logistik-Bereich sucht Coca Cola nach eigenen Angaben einen neuen Standort im Großraum Erfurt/Weimar. Dort soll vermutlich ab September die Lagerung, Kommissionierung und die Auslieferung von Produkten des Konzerns übernommen werden. Bis dahin soll der Umschlag angelieferter Ware vom bestehenden Lager in Weimar fortgeführt werden.