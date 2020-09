Corona-Pandemie 57 Schüler in Weimarer Gymnasium in Quarantäne - Kindergarten in Arnstadt zu

In Weimar und Arnstadt sind in einer Schule und einem Kindergarten Corona-Fälle aufgetreten. Deshalb wurde im Weimarer Schiller-Gymnasium ein Teil der Schülerinnen und Schüler in häusliche Quarantäne geschickt. In Arnstadt wurde ein Kindergarten wegen einer festgestellten Infektion ganz geschlossen.