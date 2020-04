Die Stadt Weimar hat sich am Mittwoch Corona bedingt in kleinem Rahmen vom langjährigen Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora Volkhard Knigge verabschiedet. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) sprach Knigge, der in den Ruhestand geht, seinen Dank aus und wünschte alles Gute.

Knigge habe die Gedenkstätte maßgeblich geprägt. Er hatte die Stiftung seit 1994 geleitet. Ihm folgt Jens-Christian Wagner. Wagner wird parallel zur Stiftungsdirektorenstelle eine Professur für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena übernehmen. Beide Positionen sind miteinander verknüpft.

Ramelow: Knigges Arbeit stets jenseits der Klischees