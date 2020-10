Trotz gestiegener Corona-Infektionszahlen beginnt am Mittwoch der Weimarer Zwiebelmarkt. Allerdings findet das Großereignis in diesem Jahr in deutlich kleinerem Rahmen statt. Außerdem gelten strenge Hygienevorschriften.

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Fläche des Marktes deutlich kleiner als sonst. Das Markttreiben findet nur auf dem Marktplatz, dem Theaterplatz und in der Schillerstraße, also der Verbindungsstraße zwischen beiden Plätzen statt. In den vergangenen Jahren hatte sich der Markt über nahezu die gesamte Innenstadt erstreckt. Auch das sonst übliche kulturelle und musikalische Begleitprogramm gibt es in diesem Jahr nicht.