Das Weimarer Modell will sich nicht länger ausschließlich an Inzidenzwerten orientieren. Alle künftigen Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen in der Stadt sollen ab sofort auch an der "Betten-Inzidenz" ausgerichtet werden. Solange eine Inzidenz von 20 Patienten im Sophien- und Hufeland Klinikum nicht erreicht wird, sieht es Oberbürgermeister Kleine als gerechtfertigt und politisch vertretbar an, alle von Bund und Ländern in der vergangenen Woche beschlossenen Öffnungsschritte, die ab dem 8. März vorgesehen sind, auch in der Stadt Weimar so schnell wie möglich umzusetzen.