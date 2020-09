Die Stadt Weimar geht im Kampf gegen Müllberge ungewöhnliche Wege. So hat Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) den Kommunalservice angewiesen, den Wielandplatz nicht mehr zu reinigen.

Der zentrale Platz in Weimars Innenstadt wird von Jugendlichen gerne als Treffpunkt genutzt. Allerdings wurde er in den vergangenen Wochen und Monaten sehr vermüllt hinterlassen, so Kleine.