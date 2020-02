Es ist ein bisschen wie bei Asterix' Galliern und den Römern. An neun Orten in Weimar bieten die kommunalen Stadtwerke und das Telekommunikationsunternehmen Thüringer Netkom kostenloses WLAN an. Unbegrenzt und kostenfrei kann jeder und jede den drahtlosen Internetzugang nutzen - ohne Anmeldung: Einfach das WLAN "Energie-Hotspot" im Freibad, im Bauhaus-Museum oder auf dem Theaterplatz aufrufen, Nutzungsbedingungen anerkennen und online sein. Bild-Montage: Bürgerbüro der Stadtverwaltung Weimar in der Schwanseestraße ("Haus 2") und ein Screenshot der Anmeldeseite des WLAN-"Hotspot Stadtverwaltung Weimar". Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Fachleute wollen ihre Digitalpolitik nicht erklären

Frei zugängliches WLAN in Thüringen bieten unter anderem die Erfurter Verkehrsbetriebe in ihren Straßenbahnen an. Bildrechte: dpa Der gallische Beitrag: Die Stadtverwaltung von Weimar, deren Büros und Ämter mit Publikumsverkehr in der Schwanseestraße und damit umgeben von den "Energie-Hotspots" liegen, leistet ausdauernd Widerstand dagegen, die Technologie dem gemeinen Bürger zur Verfügung zu stellen. Es ist ein Widerstand, dessen Hintergründe nur die IT-Fachleute der Kommune selber begründen könnten. Sie wollen aber nicht. Deswegen lässt sich nicht schlüssig erklären, warum die Stadt Weimar in ihren Dienstgebäuden in der Schwanseestraße ein WLAN namens "Hotspot Stadtverwaltung Weimar" betreibt, den Zugangscode aber nicht preisgibt.



Leidtragender dieser eigenwilligen "Digitalpolitik" ist unter anderem der Bürger, der sich im gleichnamigen Büro für Meldeangelegenheiten, amtliche Dokumente oder Kfz-Zulassungen beim Warten auf den Aufruf die Zeit mit Schneckentempo-Internet vertreiben darf: Zumindest zwei der drei deutschen Mobilfunknetze bieten dort kein LTE alias 4G, sondern nur den langsameren Standard Edge.

E-Mail mit eineinhalb Seiten Fragen am 3. Januar gesendet