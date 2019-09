Die Bauhaus-Universität, die Weimarer Wohnstätte GmbH und die Thüringer Aufbaubank haben gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet. Für einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag wurde die Wohnung umgebaut, jetzt hat beispielsweise jeder Raum zwei Türen. "Wir haben ein Wohnlabor geschaffen, in dem wir testen können, ob und wie gemeinschaftliches Wohnen funktionieren kann", sagte Eckhard Hassebrock. Er ist Vorstand der Thüringer Aufbaubank, die für die Miete der kommenden beiden Jahre von insgesamt mehr als 13.000 Euro aufkommt.

Die beiden hatten sich in einem Wettbewerb um die "Wohnung mit Optionen" gegen die Konzepte 27 anderer Mieter durchgesetzt. Unter dem Titel "Vielfalt und Gemeinschaft kommen zuerst" inszenierten Millan-Cerezo und Reusch im Finale vor einer Fachjury ein Rollenspiel, wie sie sich ein selbstbestimmtes Zusammenkommen mit der Nachbarschaft vorstellen. "Man lebt heute so allein", sagt Millan-Cerezo, die aus Venezuela stammt und an der Bauhaus-Universität in Weimar Urbanistik studiert. Sie interessiert sich daher auch beruflich dafür, wie gemeinschaftliches Wohnen aussehen kann. Reusch, der in Weimar gerade ein Masterstudium in Architektur absolviert und ausgebildeter Schreiner ist, sagt: "Wir planen viele Projekte gemeinschaftlichen Wohnens, aber wie und ob sie letztendlich funktionieren, wissen wir oft nicht."