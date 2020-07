Sie sind das Rückgrat der Yiddish Summer Weimar-Gemeinschaft, unterrichten in unseren Workshops und treten in den Konzerten auf.

Allerdings findet das gesamte Festival unter freiem Himmel statt. Für alle 24 Konzerte gibt es deshalb jeweils zwei Termine, falls das Wetter nicht mitspielt. Für die Workshops werden auf dem Beethovenplatz in Weimar zwei große Zelte aufgebaut, die an den Seiten offen sind. "Natürlich werden die beiden Gruppen sich gegenseitig hören, aber damit müssen sie klarkommen", so Alan Bern. Neu ist auch, dass es Veranstaltungen in verschiedenen Orten in Thüringen gibt, in Erfurt, Eisenach, Altenburg und Niederzimmern.