Kongress in Weimar Zecken können Allergie gegen rotes Fleisch auslösen

Sie können dreimal so groß wie heimische Zecken werden, mit Zugvögeln mitreisen und Krankheiten oder Allergien auslösen: Exotische Zecken entwickeln sich auch in Mitteleuropa zur Gefahr. Zeckenforscher Jochen Süss sagte, durch den Klimawandel, die Wanderungen der Tiere und das Reiseverhalten der Menschen werde das Risiko stetig größer. Süss leitet von Donnerstag an in Weimar einen Kongress zu von Zecken übertragenen Erkrankungen.

Durch Zecken übertragene Allergie gegen Fleisch

Ein Thema bei dem internationalen Kongress ist eine durch Zecken ausgelöste Allergie gegen rotes Fleisch. Die Tiere übertragen beim Stich ein Zuckermolekül, auf das der Körper mit seiner Immunabwehr reagiert. Bei der nächsten Fleischmahlzeit, in der dasselbe Molekül vorkommt, kann es zur allergischen Reaktion kommen: Ausschlag, Durchfall, Anschwellen der Schleimhäute und Atemnot bis hin zum lebensgefährlichen Schock. Der Zusammenhang zwischen Zeckenstich und Fleischallergie wurde bisher vor allem bei amerikanischen Patienten beobachtet. Sie reagierten allergisch auf Rind-, Schweine- und Lammfleisch, nachdem sie von bestimmten Zecken gestochen worden waren.

Bei dem Kongress beraten die 180 Ärzte, Biologen und Klimaforscher zudem über steigende Erkrankungszahlen nach Zeckenstichen. Ein weiteres Thema ist die mögliche Übertragung hämorrhagischer Fieber durch Zecken aus den Subtropen. Das sind schwere Fieber, die mit Blutungen einhergehen, wie etwa das Kirm-Kongo-Fieber. Die Hyalomma-Zecken, die die Viren übertragen, sind bereits mehrfach in Europa aufgetaucht.

Nur wenige FSME-Fälle außerhalb von Risikogebieten

In Deutschland sind etwa 20 Zeckenarten heimisch, die bekanntesten sind der Holzbock und die Auwaldzecke. Die von Zecken übertragene Hirnentzündung FSME tritt in Deutschland zwar nur selten außerhalb der Risikogebiete auf. Erkrankungen außerhalb ausgewiesener Gebiete machten nur etwa vier Prozent der Fälle aus, sagte Zeckenforscher Süss. Dennoch rät er deutschlandweit zu einer Schutzimpfung gegen die Erkrankung - wegen des Reiseverkehrs wie Wanderurlauben in Risikogebieten. FSME verläuft im Extremfall tödlich.

Süss zufolge sind etwa bis zu zwei Prozent der in Deutschland heimischen Zeckenarten mit dem FSME-Virus belastet. Bei einem Stich gelangt er über das Blut in den Körper. So funktioniert auch die um ein Vielfaches häufigere Ansteckung mit den Bakterien, die Borreliose auslösen, sogenannten Borrelien. In Deutschland erkranken daran nach Schätzungen jährlich zwischen 50.000 und 100.000 Menschen. Anders als bei FSME ist hier eine Behandlung mit Antibiotika möglich, aber keine Schutzimpfung.

Der beste Schutz: Zeckenstiche vermeiden