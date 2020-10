In Weimar ist die Zahl der aktiven Corona-Infektionen deutlich gestiegen. Nach Angaben der Stadt vom Donnerstag wurden zehn neue Infektionen bekannt, von denen allein acht auf eine Veranstaltung in einem Gastro-Betrieb zurückgehen.

Damit sind jetzt 13 aktive Corona-Fälle in Weimar bekannt. Ein Patient wird im Krankenhaus behandelt. Insgesamt haben sich bisher 134 Menschen in Weimar mit dem Corona-Virus angesteckt.

In einem Kindergarten im nördlichen Wartburgkreis starten am Freitag umfangreiche Corona-Tests. Nach Angaben des Landratsamtes war bei einer Mitarbeiterin am Donnerstag eine Infektion nachgewiesen worden. Daraufhin wurden 74 Kinder und mehrere Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Am Freitag sollen sie in der Kindertagesstätte getestet werden. Den Ort nennt das Landratsamt nicht.