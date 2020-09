Der Weimarer Zwiebelmarkt vom 7. bis 11. Oktober findet in diesem Jahr mit Einschränkungen statt. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Bühnen und ein Kulturprogramm gibt es wegen Corona nicht. Der historische Markt, der Stadtlauf, der Kinderzwiebelmarkt und auch das Riesenrad fallen weg. Auch die Zahl der Gastronomiestände wird begrenzt. Alkohol wird nicht ausgeschenkt.

Rund 50 Heldrunger Zwiebelbauern werden auf dem Zwiebelmarkt in Weimar ihre Stände aufschlagen. Das sind ein Dutzend weniger als in den Jahren zuvor, wie Marktmeister Steffen Heine mitteilte. "Wir bewahren uns auch in schwierigen Zeiten ein Stück Normalität und Tradition", erklärte Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).