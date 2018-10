Volksfest: Rund 360.000 Besucher bei Zwiebelmarkt in Weimar

Die Besucher flanierten bei schönstem Sommerwetter durch die Innenstadt, wo rund 500 Verkaufsstände seit Freitag zum Bummeln, Kaufen und Naschen lockten und sieben Bühnen Unterhaltung boten. An rund 60 Ständen verkauften Gemüsebauern aus dem nordthüringischen Heldrungen handgewickelte und mit Strohblumen geschmückte Zwiebelzöpfe, die typisch für den Markt sind. Auch wenn die Zwiebelernte in diesem Jahr etwas schlechter ausfiel als in den Vorjahren. Als Grund dafür nannte Zwiebelbauer Heiko Pfau das trockene und heiße Wetter. Dadurch sei die Ernte um 60 Prozent schlechter ausgefallen. Deshalb seien die Zwiebelzöpfe in diesem Jahr auch deutlich teurer gewesen.