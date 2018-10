Übergriff in Weimar: Zwiebelmarkt-Hauptverdächtiger saß schon im Gefängnis

Einer der Hauptverdächtigen beim Zwischenfall auf dem Weimarer Zwiebelmarkt ist ein Mehrfachstraftäter. Der Referatsleiter der Abteilung Polizei im Innenministerium, Michael Menzel, sagte am Dienstag, dem Mann könnten 18 Einträge in den Meldesystemen der Polizei zugeordnet werden - mehrheitlich wegen Körperverletzung. Der Verdächtige sei im Juni 2016 aus der Haft entlassen worden und auf Bewährung frei. Auf dem Weimarer Zwiebelmarkt soll am Samstagabend eine Gruppe Iraker und Syrer eine 20-jährige Frau attackiert und deren Freund durch Schläge und Tritte verletzt haben.

Dem Mann wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Ermittlungen gegen ihn laufen noch - ebenso wie gegen drei weitere Verdächtige. Laut Innenministerium muss die Staatsanwaltschaft nun prüfen, ob der Hauptverdächtige wieder ins Gefängnis muss. Der Staatsanwaltschaft Erfurt lagen bis Dienstagnachmittag keine neuen Erkenntnisse vor. Um den Fall aufzuklären, gründete die Polizei eine Arbeitsgruppe mit dem Namen "Bühne". Den Verdächtigen wird vorgeworfen, am vergangenen Wochenende beim Zwiebelmarkt eine Frau sexuell belästigt zu haben. Als ihr Freund zu Hilfe kommen wollte, wurde er geschlagen und getreten. Bei dem Vorfall war die Polizei mit 63 Beamten vor Ort.

Innenministerium nimmt den Fall ernst

Das Thüringer Innenministerium nimmt den Fall nach eigenen Angaben sehr ernst. Staatssekretär Udo Götze sagte, Straftaten wie sexuelle Belästigung würden von der Polizei konsequent verfolgt. Wenn ausländische Mitbürger solche Straftaten begingen, dann würden sie damit zum Ausdruck bringen, die grundlegenden Werte unserer Gesellschaft nicht zu akzeptieren. Die Ausländerbehörden müssten auch prüfen, ob diese Personen das Land verlassen müssen.

Mit großer Sorge, aber auch mit Ärger reagierte Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine auf den Zwischenfall auf dem Zwiebelmarkt. Kleine sagte am Dienstag, er erwarte, dass den Tätern bei Nachweis einer Straftat deutlich die Grenzen ihres Handelns aufgezeigt werden. "Wer Straftaten begeht, den müssen die entsprechenden Konsequenzen treffen", so Kleine. 360.000 Besucher hätten ein wunderschönes Wochenende erlebt. Der einzige bemerkenswerte negative Zwischenfall könne nicht den ganzen Zwiebelmarkt schlechtmachen.

CDU fragt die Landesregierung

Der Ausländerbeirat der Stadt schloss sich dem Appell des Oberbürgermeisters an. In der Stellungnahme des Beirats heißt es: "Seit 2015 steht Weimar für eine gelungene Integration von Geflüchteten und ist ein landesweites Vorbild. Wir setzen uns auch weiterhin für ein friedliches, harmonisches Miteinander in unserem schönen Weimar ein." In Weimar leben Menschen aus über 100 Ländern, darunter auch rund 1.000 Flüchtlinge.

Die Thüringer CDU will sich ein klares Bild von dem Vorfall machen. Sie verlangt jetzt Auskunft von der Landesregierung. Hintergrund sind die neue Erkenntnisse zu möglichen kriminellen Vorgeschichten der mutmaßlichen Angreifer. Die CDU will vor allem wissen, warum die Männer noch nicht abgeschoben sind. Außerdem will sie wissen, wie die Landesregierung sicherstellen will, dass die Männer bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht untertauchen.