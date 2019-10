In Weimar ist am Sonntagabend einer der traditionsreichsten Märkte in ganz Thüringen zu Ende gegangen. Nach Angaben der Stadt waren 320.000 Besucher zum 366. Zwiebelmarkt gekommen. Die Stimmung sei friedlich und entspannt gewesen, hieß es von der Stadtverwaltung. Dem hätten auch vorübergehende Stromausfälle in den Markthütten keinen Abbruch getan. Allerdings wurde die Besucherzahl von 2018 trotz schönen Herbstwetters nicht erreicht. Vor einem Jahr waren 360.000 Gäste gezählt worden.