Besucheransturm zum Zwiebelmarkt in Weimar: Nach Angaben der Stadtverwaltung waren am Samstagmittag alle Parkkapazitäten ausgeschöpft. "Alle ausgewiesenen Parkplätze sind voll", teilte Sprecher Andy Faupel mit. Er empfahl Besuchern, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Informationen zur Anreise mit Bus und Bahn hat die Stadt auf dieser Internetseite zusammengefasst. Die Bahn setzt am Abend zusätzliche Züge in Richtung Erfurt und Jena ein.