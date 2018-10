Weimar erwartet 300.000 Besucher zum 365. Zwiebelmarkt

Kleine Zwiebeln, großes Fest - die Stimmung wird das hoffentlich aber nicht trüben. Denn alles ist vorbereitet. Fast 500 Marktstände werden am Vormittag in der Weimarer Innenstadt aufgebaut. Auf Straßen und fünf Bühnen bieten hunderte Künstler ein buntes Programm. Der Kinderzwiebelmarkt lockt mit Sport und Spiel, Basteln und Kinder-Cocktail-Bar.

Zwiebelzöpfe sind auch in diesem Jahr wieder der Renner auf dem Zwiebelmarkt in Weimar. Bildrechte: IMAGO

Auch die Stadtführer haben sich gut vorbereitet: Die öffentlichen Rundgänge finden zweimal täglich statt, auch die Altstadtführung fällt nicht aus. Zusätzlich gibt es den Rundgang "Zwiebelmarkt im Wandel der Zeit“, der an allen drei Tagen jeweils um 13 Uhr am Sächsischen Hof beginnt. Darüber hinaus beantworten die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information alle Fragen rund um den Zwiebelmarkt.



Die Bahn setzt wieder zusätzliche Züge in Richtung Erfurt, Gera und Apolda ein. Mit dem Auto anreisende Besucher sollten für drei Euro die Parkplätze am Stadtrand nutzen und von dort den kostenlosen Bus in die Innenstadt. Offiziell eröffnet wird der 365. Zwiebelmarkt um 12 Uhr. Dann schneiden Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine und die neue Zwiebelmarktkönigin Lisa einen Riesenzwiebelkuchen an. Der Erlös geht ans Kinderhaus der Stadt.