Am Freitag wird Thüringens ältestes Herbstvolksfest eröffnet: der Zwiebelmarkt in Weimar. Nach Angaben der Stadt Weimar wird der traditionsreiche Markt in diesem Jahr zum 366. Mal begangen. Hunderte Händler präsentieren vom 11. bis 13. Oktober ihre Waren und laden zum Essen ein.

Gut 500 Marktstände werden in der Weimarer Innenstadt aufgebaut. Auf Straßen und insgesamt neun Bühnen bieten hunderte Künstler ein buntes Programm. Der Kinderzwiebelmarkt lockt mit Sport und Spiel, Basteln, einer Zirkus-Akrobatikshow und einer Kinder-Cocktail-Bar in den Kulturhof hinter dem Jugend- und Kulturzentrum "Mon Ami".

Die Bahn setzt wieder zusätzliche Züge in Richtung Jena, Erfurt und Kranichfeld ein. Mit dem Auto anreisende Besucher sollten für drei Euro die Parkplätze am Stadtrand nutzen und von dort den kostenlosen Bus in die Innenstadt.

Traditionelle Eröffnung am Freitagmittag

Im vergangenen Jahr waren rund 360.000 Besucher nach Weimar gekommen. Bildrechte: MDR/Estha Taddigs Auch in diesem Jahr wird der Zwiebelmarkt von der frisch gebackenen Zwiebelmarkt-Königin eröffnet. Bereits Ende September wurde die 48-jährige Katrin Hartung zur Regentin des ältesten Thüringer Herbstvolksfestes gekürt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Es war bereits die 30. Wahl einer Zwiebelmarkt-Königin in Weimar. In einem Jury-Casting im Gasthaus "Zum weißen Schwan" setzte sich die gebürtige Weimarerin gegen drei Mitbewerberinnen durch. Die neue Zwiebelmarkt-Königin arbeitet als Pflegedienstleiterin, ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Auf die Idee, sich zu bewerben, war sie nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr gekommen. Damals hatte ihr Mann ihre Vorgängerin Lisa Hoehnke von Termin zu Termin chauffiert.

Zur Geschichte des Festes