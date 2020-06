Bahnunfall Kind in Bad Berka vom Zug erfasst

In Bad Berka ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall am Bahnübergang am Zeughausplatz gekommen. Wie die Polizei MDR THÜRINGEN sagte, hatte ein achtjähriger Junge versucht, mit seinem Rad trotz geschlossener Schranke die Gleise zu überqueren. Den herannahenden Triebwagen hat er dabei übersehen. Trotz Gefahrenbremsung erfasste der Zug das Kind. Der Junge wurde schwer verletzt ins Klinikum eingeliefert.