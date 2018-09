Mittelstandspreis geht an drei Thüringer Firmen

Drei Thüringer Unternehmen sind am Samstagabend in Würzburg mit dem renommierten "Großen Preis des Mittelstandes" ausgezeichnet worden. Der undotierte Preis geht in diesem Jahr an den Personalvermittler Jenatec aus Jena, an die Reinraumtechnik-Firma Colandis aus Kahla und an den Glutenfreie-Produkte-Hersteller Dr. Schär in Apolda. Die Jury würdigte vor allem die Strategien der Unternehmen, Mitarbeiter zu gewinnen, sie in die Belegschaft zu integrieren und langfristig zu halten.