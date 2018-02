Martin Kammer vom Thüringer Landesverband des Verkehrsgewerbes will im Vorfeld keine Prognosen abgeben. "Aber wenn es zu umfangreichen Dieselfahrverboten in den deutschen Städten kommen würde, sind Versorgungsengpässe nicht auszuschließen", sagt Kammer.

Der Grund: Liefer- und Lastwagen für die kurzen Strecken verfügen oftmals noch nicht über Motoren der modernen Euro 6-Norm - im Gegensatz zu den großen Trucks, die europaweit unterwegs sind. Die Fahrzeugflotten würden aufgrund der hohen Kilometerleistungen in kürzeren Intervallen ersetzt. Kleinere Dieselfahrzeuge dagegen, die von den regionalen Verteilzentren in die Städte hineinfahren, sind im Durchschnitt älter und daher oft noch mit "Euro 5-Norm" unterwegs. "Je nachdem wie Leipzig urteilt, könnte das zu Engpässen in der Versorgung führen, weil nicht genug saubere Fahrzeuge zur Verfügung stehen", sagt Kammer.

Wenn überhaupt wäre in Thüringen Erfurt betroffen als die bisher einzige Stadt im Land mit Luftproblemen, die die Einführung einer Umweltzone notwendig gemacht haben. Wobei die Stadt bislang die eigene Anordnung zur Luftreinhaltung durch zahlreiche Ausnahmegenehmigungen für Stinker-Fahrzeuge aufgeweicht hat. Anwohner, Lieferdienste und Handwerker - sie alle bekommen auch für ältere Fahrzeuge Sondergenehmigungen für die Fahrten in die Umweltzone.

Bildrechte: dpa

Ein Grund könnte sein: Selbst die Stadt Erfurt würde mit einem Dieselverbot vor ernsthafte Probleme gestellt. "Ohne Ausnahmegenehmigungen würde es auch bei uns nicht gehen. Bei der EVAG haben nur 20 Busse von 60 Bussen die Euro-6-Norm", so eine Sprecherin der Stadtwerke. "Im Falle von Fahrverboten müsste also zwei Drittel des Fuhrparkes stehen bleiben." Gleiches gelte für Winterdienst beziehungsweise für Teile der Müllabfuhr. "Hier fährt noch jeder fünfte Diesel-LKW mit Euro-5-Norm durch die Stadt", so die Sprecherin weiter. Damit könne man die Daseinsvorsorge aufrecht erhalten. Leichter mache es das Geschäft der Stadtwirtschaft aber nicht.



Insgesamt ist allerdings fraglich, ob Erfurt überhaupt von Diesel-Fahrverboten betroffen wäre. Henry Köhlert, Sprecher der Stadtverwaltung, weist darauf hin, dass die Stadt Erfurt seit Jahren keine Grenzwertüberschreitungen mehr aufweise. Insofern hofft die Stadt, Fahrverbote auch in Zukunft gar nicht erst verhängen zu müssen. Alles hängt nun von der Entscheidung der Leipziger Richter ab. Das Urteil soll am 27. Februar gesprochen werden.