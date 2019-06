Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring hat seine Krebserkrankung offenbar überwunden. Mohring schrieb auf seiner Facebook-Seite, er werde künftig am 11. Juni ein zweites Mal im Jahr Geburtstag feiern. Er danke allen von Herzen, die ihn in den vergangenen Monaten begleitet haben. "In meine Gebete schließe ich die ein, die es nicht schaffen konnten" - so Mohring wörtlich. Der 47-Jährige hatte im Januar dieses Jahres seine Krebs-Erkrankung öffentlich bekannt gegeben.

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring gab am Dienstag in den sozialen Medien seine Genesung vom Krebs bekannt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK