Viele fühlen sich nicht wirksam von Parteien vertreten

Trotz dieser Demokratie-Zufriedenheit befindet sich die Kritik an Parteien und Politikern weiterhin auf einem hohen Niveau, heißt es in den Studien-Ergebnissen. So fühlen fast drei Viertel der Befragten sich und ihre Anliegen nicht mehr wirksam vertreten.

Ebenfalls drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, dass die Parteien nur die Stimmen der Wähler haben wollen, während deren Interessen nicht beachtet werden. Zwei Drittel der Befragten stimmten der Aussage zu, dass „Leute wie ich … so oder so keinen Einfluss darauf haben, was die Regierung tut“.

Positionen zu DDR und Nationalsozialismus

Insgesamt zeige sich erneut - wie schon in den drei Vorjahren - "ein ambivalentes und in Teilen inkonsistentes Bild der Einstellungen der Thüringer im Hinblick auf die Demokratie", heißt es in der Auswertung der Ergebnisse durch ein Forscherteam der Friedrich-Schiller-Universität Jena um Professorin Marion Reiser.