Schwere Gewaltverbrechen werden künftig in Thüringen von einer landesweiten Mordkommission bearbeitet. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) stellte am Mittwoch das achtköpfige Team in Erfurt vor. Bereits im Mai wurde bekannt, dass mit Polizeirätin Helena Loch eine Frau an der Spitze der neuen Einheit stehen wird. Die Polizeirätin war zuletzt in der Polizeiabteilung des Innenministeriums tätig. Loch bringt laut Maier eine umfangreiche Erfahrung bei der Bearbeitung von Kapitalverbrechen mit.

Stellvertreter der 44-Jährigen wird Silko Aßmann. Er war stellvertretender Leiter der Kriminalinspektion Gotha. In den kommenden fünf Wochen werden die Beamten der Mordkommission an einer umfangreichen Weiterbildung teilnehmen. Dazu gehören beispielsweise Seminare in Forensik, der Besuch der Mordkommission in München oder der Rechtsmedizin in Jena. Die neue Leiterin der Mordkommission, Helena Loch. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Acht Kriminalbeamte im Team

Zum Team der sogenannten engeren Mordkommission gehören drei Frauen und fünf Männer. Das Durchschnittsalter des Teams liege bei 45 Jahren, so Helena Loch, Leiterin der Thüringer Mordkommission. Es seien alles erfahrene Kriminalbeamte. Drei von ihnen kommen aus der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Erfurt, zwei aus der KPI Gotha. Außerdem gehören Beamte vom Landeskriminalamt, aus der KPI Nordhausen und der KPI Jena zum Team. Zu ihren Aufgaben gehören beispielsweise die digitale Spurenauswertung, geschickte und geplante Vernehmungsführung, Opferbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit.

Der Präsident des Landeskriminalamtes, Jens Kehr. Bildrechte: MDR/Karina Heßland Das Team der Thüringer Mordkommission soll zum Einsatz bei Mord oder Totschlag mit unbekanntem Täter, beim Fund von unbekannten Leichteilen oder aber Vermisstenfällen mit Verdacht auf ein Kapitalverbrechen kommen, so Helena Loch. Die Fälle, die bereits in den Kriminalinspektionen bearbeitet werden, verbleiben in den jeweiligen KPIen, sagte der Präsidenten des Landeskriminalamtes Thüringen Jens Kehr. Auch weiterhin werde der sogenannte erste Angriff bei Mord oder Totschlag von den Kriminalbeamten vor Ort übernommen. Wenn es aus kriminalistischer Sicht sinnvoll sei, übernehmen dann die Kollegen der Mordkommission den Fall, sagte Thüringens Innenminister Maier.

Genügend Bewerber auf die Stellen

Anders als noch im Dezember 2019 angekündigt, kommen die Beamten nicht jeweils aus einer der sieben Kriminalpolizeiinspektionen Thüringens. Es habe genügend Bewerber für die Stellen gegeben, sagte Innenminister Maier. Und der Präsident des Landeskriminalamtes Jens Kehr fügte hinzu, die Stellen seien sehr spezifisch ausgeschrieben worden. Nicht jeder sei für einen solchen Job geeignet. Die Bewerbungsfrist endete am diesjährigen Pfingstwochenende. Die Einheit, sagte Maier, sei eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Kollegen.