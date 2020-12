Weitere Morddrohungen gegen Thüringer Politiker

Am Dienstag hatte Ramelow eine Morddrohung erhalten. In dem antisemitisch geprägten Schreiben wird der Regierungschef massiv beleidigt und beschimpft. So wird unter anderem gefordert, ihn "in die Gaskammer" zu schicken. Ramelow erstattete Anzeige.

Thüringens Ministerpräsident, Bodo Ramelow (Linke). (Archivbild) Bildrechte: dpa