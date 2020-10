100-Tage-Bilanz Noch wenig Arbeit für die Thüringer Mordkommission

Lange ist in Thüringen um eine landesweite Mordkommission gerungen worden. Am 1. Juli dieses Jahres hat sie dann ihre Arbeit aufgenommen. 100 Tage ist das inzwischen her. Zeit für eine erste Bilanz. Und die klingt, wenn man sie zum ersten Mal hört, erstmal ernüchternd. Es wurde nämlich noch kein schweres Gewaltverbrechen durch die neugegründete Thüringer Mordkommission aufgeklärt. Lediglich einen Fall hat das Team nach Angaben des Thüringer Landeskriminalamtes übernommen.

Dabei handelte es sich um einen Vermisstenfall aus dem Bereich der Polizeiinspektion Gotha. Wie das LKA mitteilte, bestand der Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Es habe sich allerdings herausgestellt, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann. Es handelte sich in diesem Fall also um einen natürlichen Tod. Die internen Arbeitsabläufe konnten bei diesem Fall nicht umfassend ausgelotet werden.

Nur wenig Morde in Thüringen

Sich als Team finden, Vertrauen zueinander aufbauen und Arbeitsabläufe entwickeln - das stand im Vordergrund für das Team der Thüringer Mordkommission in den letzten Wochen. Hinzu kamen Hospitationen bei der Mordkommission in München und in der Gerichtsmedizin in Jena. Außerdem standen Seminarmodule auf dem Programm. Einbezogen in die Weiterbildungen waren laut LKA auch die Kollegen der Erweiterten Mordkommission. Jeweils vier Beamte aus jeder der sieben Thüringer Kriminalpolizeiinspektionen gehören zum erweiterten Team. Helena Loch leitet die Mordkommission. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Dass die Bilanz der Thüringer Mordkommission auf den ersten Blick ernüchternd ist, hat vor allem folgenden Grund: In Thüringen wird glücklicherweise wenig gemordet. Die durchschnittlichen Fallzahlen der letzten Jahre liegen, wie in der Thüringer Kriminalitätsstatistik aufgeführt, im einstelligen Bereich. Auch die Fälle von versuchtem Totschlag sind gering. Außerdem sind die Kollegen der Kriminalpolizeiinspektionen weiterhin im "ersten Angriff" - wie es heißt - vor Ort zuständig.

Absprache mit der Kriminalpolizei

Sie übernehmen mit ihren regionalen Kenntnissen die ersten Ermittlungen und die Spurensicherung. Die Mordkommission kann unterstützend arbeiten. Die Verantwortung für einen Fall soll sie aber nur übernehmen, wenn der Fall komplexer ist oder von einer der sieben Kriminalpolizeiinspektionen bewusst abgegeben wird, beispielsweise aus Kapazitätsgründen. Wie es aus dem LKA hieß, laufe die Zusammenarbeit mit den Kriminalpoizeiinspektionen im Freistaat bisher gut. Ein Fall wurde bisher übernommen. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Wenige aktuelle Tötungsdelikte bedeuten aber nicht, dass die Thüringer Mordkommission sich deshalb verstärkt um Altfälle kümmert. Eigentlich sollte sie nach Aussagen aus dem Jahr 2019 von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ja genau dafür - für die Aufklärung von sogenannten "cold cases" gegründet werden. Kontinuierliches Arbeiten an Altfällen sollte so möglich gemacht werden, hieß es damals. Puzzleteile von Tötungsdelikten könnten durch die Mordkommission schneller gefunden und zusammengesetzt werden, damit der Täter gefasst werden kann.

Keine Rede mehr von Altfällen

Das waren Maiers Worte 2019. Doch zur Vorstellung des neuen Teams am 1. Juli 2020 war davon nicht mehr die Rede. Das Konzept wurde nochmal geändert. Wenn überhaupt, hieß es Anfang Juli von Jens Kehr, dem LKA-Präsidenten, dann werden Altfälle frühestens in einem Jahr angefasst durch die Mordkommission. 40 ungeklärte Tötungsdelikte gibt es in Thüringen. Mord verjährt nicht. Aber Mörder sterben und werden möglicherweise nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Die Mordkommission bearbeitet vorerst keine Altfälle. Bildrechte: MDR/Karina Heßland