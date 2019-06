Am langen Himmelfahrtswochenende haben sich in Thüringen mehrere schwere Motorradunfälle ereignet. Dabei kam ein acht Jahre alter Junge im Landkreis Greiz ums Leben. Er starb zwei Tage nach einem Unfall mit seinem Vater, bei dem er hinten auf der Maschine gesessen hatte. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Junge am Sonntagabend seinen schweren Verletzungen. Der Biker hatte am Freitag in einer Kurve bei Auma die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin prallte er mit dem Jungen als Sozius gegen einen Baum. Der 41-Jährige starb noch an der Unfallstelle, sein Motorrad hatte außerdem ein entgegenkommendes Auto gestreift. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Motorradunfälle im Harz

Im Landkreis Nordhausen wurde überdies ein 28-Jähriger am Sonntagnachmittag bei einem Sturz mit seiner Maschine lebensbedrohlich verletzt.

Der junge Mann war mit drei weiteren Motorradfahrern auf der Bundesstraße 4 unterwegs. In der Nähe der Gemeinde Harztor berührte er in einer Kurve ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Biker stürzte - eine andere Motorradfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesundheitszustand des Mannes sei aktuell unklar, hieß es am Montagmorgen. Die beiden Frauen, die in dem Auto saßen, erlitten einen Schock.



Ebenfalls im Harz starb ein 21 Jahre alter Mann aus Nordhausen bei einer Motorrad-Tour am Wochenende. Wie die Polizei mitteilte, war er nahe der Rappbodetalsperre in einer Kurve von der Straße abgekommen. Darauf stieß er mit seinem Motorrad mit einem Lastwagen zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der 35-jährige Lasterfahrer blieb unverletzt.

Biker von der Fahrbahn abgekommen

Bei Geraberg im Ilm-Kreis kam zudem am Sonntagabend ein Motorradfahrer in einer Kurve aus von der Straße ab. Er knallte gegen eine Leitplanke und verletzte sich dabei schwer. Der 81-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bisher unklar.

Glück im Unglück hatte ein 28-jähriger Motorradfahrer am Sonntag zwischen Leimrieth und Hildburghausen: Er war ebenfalls in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gestoßen. Der junge Mann erlitt nur leichte Verletzungen. Zeugen versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Erste Hilfe für verletzte Motorradfahrer