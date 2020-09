Es war schön unplanbar. Wir haben schnell gemerkt, wir können keinen Plan machen. Wir wussten am Morgen nicht, wo der Abend endet. Das Motorrad hat vorgegeben, wo wir Pause machen und wo wir auf Leute treffen. Und das war so eine schöne Ungewissheit. Aber dabei haben wir einfach die tollsten Menschen getroffen.

Die Gruppe fuchst sich rein. Denkt sich in die Mechanik, löst Probleme und schafft vielleicht auch neue. Öl an der falschen Stelle, etwas nicht ganz korrekt eingebaut. Aus Fehlern lernen.

Wir hätten es mit keinem anderen Motorrad geschafft! Irgendwann geht jedes Motorrad kaputt - bei diesen Strapazen auf so einer langen Strecke. Und wir hatten den Vorteil, wir hatten die erste Panne 25 Kilometer nach Halle. Wir haben elf Tage gebraucht bis Passau. Da fing es schon an katastrophal zu werden und wir mussten uns mit dem Motorrad auseinandersetzen. Wir waren dann schon Spezialisten und hatten alles durchrepariert, als es extrem wurde.

Bevor sie aufbrechen, kennen sich die Reisenden schon. Anne und Johannes studieren gemeinsam mit Elisabeth. Sie kommt aus Greiz. Die drei arbeiten gemeinsam an Kunstprojekten und sind "schnell, ein gutes Team, bei dem alles Hand in Hand geht". Außerdem reisen noch Efi und Kaupo mit.

Da haben wir uns reichlich verschätzt. Es hieß, diese Straße sei in drei Tagen zu schaffen. Wir haben mit sechs Tagen geplant. Gedauert hat es zehn oder elf Tage. Davon hatten wir zwei Tage lang nichts zu essen. Wir hatten schon ein paar Tage Essen rationiert, dann hatten wir kein Benzin mehr. Wir haben das restliche Benzin abgelassen, in zwei Motorräder gefüllt und sind weitergefahren, bis sie leer waren. Ab da sind wir gelaufen, weil wir keine Kraft mehr hatten, die Motorräder noch mal durch einen Fluss zu ziehen. Keiner hat die Nerven verloren - aber es war plötzlich sehr ernst geworden.

Wenn die Motorräder mal liefen und jeder auf seinem Motorrad saß und seinen Helm auf hatte, war das das Maximum an Privatsphäre, was wir gekriegt haben. Manchmal wurden wir auch eingeladen zum Übernachten - wenn jeder ein Zimmer hatte, das war echter Luxus! Einfach mal eine Nacht allein in einem Raum schlafen mit einer Tür dran.

Zweieinhalb Jahre dauert die Tour. Immer wieder schlagen die (Lebens-)künstler Lager auf, bleiben länger an einem Ort, um Geld zu verdienen, die Bikes zu reparieren, zu überwintern. Und schließlich kommen sie da an, wo sie hinwollten. Der Weg ist das Ziel, sagt eine Redewendung. Und bei solchen Reisen trifft sie zu. Man lernt fürs Leben - auch wahr.

Es geht immer irgendwie weiter - auch das ist so eine Reise-Erkenntnis. Und doch gibt es in diesem Jahr eine Ausnahme. Durch Corona kommen die Reisen zum Erliegen. Die fünf Künstler sind da schon wieder in Deutschland und arbeiten an ihrem Film.

Die Fünf sind unterwegs zu Vorträgen und Filmvorführungen. Und zeigen, was alles dranhängt an so einer Tour. Das ist oft schonungslos, manchmal unfassbar, führt zu Kopfschütteln und Bewunderung - denn am Ende geht es gut aus. Sogar als sich Johannes mit einer Axt ins Bein hackt und aus Anne Knödler, die Künstlerin, eine Ärztin wird. Die ohne Betäubung näht. "Man wächst mit seinen Aufgaben." Noch so ein Spruch, in dem viel Wahrheit steckt.