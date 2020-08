In den vergangenen Monaten ist in mehreren Thüringer Kommunen mehr Müll in Parks angefallen. Während sich das Müllaufkommen in Weimar, Suhl und Jena im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht verändert hat, meldeten die Städte Eisenach, Gera und Erfurt teilweise signifikant höhere Müllmengen.