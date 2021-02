In Eisenach und im Wartburgkreis fällt am Montag die Müllabfuhr aus. Die Abfuhrtermine werden um jeweils einen Tag nach hinten verschoben, teilt das Landratsamt mit. Das betrifft sowohl den Hausmüll, als auch Papier, Sperrmüll, die Gelbe Tonne und die Biotonne. Die Leerungen am Freitag werden am Samstag nachgeholt.