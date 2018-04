Der Musikschulen-Landesverband fordert von der Landesregierung mehr Lehrerstellen und Planungssicherheit. Der Verbandsvorsitzende, Matthias Deichstetter, sagte beim Thüringer Musikschulforum in Arnstadt, Kinder müssten bis zu zwei Jahre vertröstet werden, bevor sie beispielsweise Gitarren- oder Klavierunterricht an einer der kommunalen Musikschulen erhielten.

Matthias Deichstetter Bildrechte: MDR/Sascha Richter

Außerdem bemängelte Deichstetter die teils prekären Verhältnisse für die mehr als 500 Honorarpädagogen. Statt "unterirdischer Honorare" müssten den Lehrern feste Stellen angeboten werden. Er mahnte außerdem ein Landesgesetz an, das den Erhalt der 25 öffentlichen Musikschulen dauerhaft sichere. Bislang handele es sich um eine freiwillige Aufgabe der Kommunen und stehe ständig zur Diskussion. Das Land wird zumindest in dieser Wahlperiode ebenfalls nicht finanziell einspringen.



Die kulturpolitische Sprecherin der Linken-Landtagsfraktion, Katja Mitteldorf, sagte in Arnstadt, der Wiedereinstieg in die Musikschulförderung sei ab 2020 denkbar. Nach jetzigem Diskussionsstand mit der Landesregierung seien dabei fünf Millionen Euro jährlich angedacht.